Ограничения закончились: с 15 февраля в Эрмитаж начнут пускать детей

Ограничения закончились: с 15 февраля в Эрмитаж начнут пускать детей
В Эрмитаж снова пускают детей. Фото: Pixabay

В Петербурге Государственный Эрмитаж вновь готов принимать юных посетителей. Коронавирусные ограничения, которые ввели власти Петербурга в отношении несовершеннолетних, подошли к концу.

«Сообщаем, что действие временных ограничений на посещение музеев Санкт-Петербурга несовершеннолетними закончилось. Эрмитаж снова принимает посетителей младше 18 лет!», — говорится на сайте музея.

Вход детей станет возможным уже со вторника, с 15 февраля.

Также в музее напомнили, что каждый третий четверг месяца дети до 18 лет и студенты могут посетить Эрмитаж абсолютно бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы будут посещать Эрмитаж по новому графику из-за коронавируса.

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