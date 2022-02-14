Ограничения закончились: с 15 февраля в Эрмитаж начнут пускать детей

В Петербурге Государственный Эрмитаж вновь готов принимать юных посетителей. Коронавирусные ограничения, которые ввели власти Петербурга в отношении несовершеннолетних, подошли к концу.
«Сообщаем, что действие временных ограничений на посещение музеев Санкт-Петербурга несовершеннолетними закончилось. Эрмитаж снова принимает посетителей младше 18 лет!», — говорится на сайте музея.
Вход детей станет возможным уже со вторника, с 15 февраля.
Также в музее напомнили, что каждый третий четверг месяца дети до 18 лет и студенты могут посетить Эрмитаж абсолютно бесплатно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы будут посещать Эрмитаж по новому графику из-за коронавируса.