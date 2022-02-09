Петербуржцы будут посещать Эрмитаж по новому графику из-за коронавируса

Петербуржцы будут посещать Эрмитаж по новому графику из-за коронавируса
Петербуржцы будут посещать Эрмитаж по новому графику из-за коронавируса. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Петербуржцы не смогут в ближайшее время посетить Зимний дворец, а вход в сам Эрмитаж будет осуществлять по новым часам работы. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

С 15 февраля вход в экспозиционный комплекс будет осуществляться со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Также с 8 февраля временно нельзя будет попасть в Зимней дворец. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В пресс-службе рассказали, что суббота остается продленным днем до 20:00. Последний сеанс на посещение будет проходить за два часа до закрытия. Билетные кассы завершают свою работу за один час до полного закрытия заведения.

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