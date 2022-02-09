ГАТИ разрешила обследовать Зимней Дворец перед реставрацией с марта по июль

ГАТИ разрешила обследовать Зимней Дворец перед реставрацией с марта по июль. Фото: Рixabay

ГАТИ разрешила обследовать Зимней Дворец перед реставрацией с марта по июль. Фото: Рixabay

В петербургском Зимнем дворце планируется реставрация, в связи с чем Государственная административно-техническая инспекция одобрила осмотр здания, проведение земляных работ и установку ограждений.

В рамках разрешения будет проведено обследование состояния гидроизоляции кирпичных стен и определения состояния конструкции фундаментов Зимнего дворца. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Заказчиком работ на Дворцовой набережной, 38 от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки и на Дворцовой набережной, 2 выступает ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Работы будут производиться ООО «РСК АНТИК».

Планируется, что работы пройдут с 1 марта 2022 года по 1 июля 2022 года. В рамках реставрации кирпичные стены могут покрыть защитными составами, которые препятствуют контакту поверхности с водой и влажным воздухом внутри или снаружи помещения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что реставрацию западного фасада Аничкова дворца, на которую было потрачено примерно 66 млн рублей, завершили. Реставрационные работы проводились по программе КГИОП.