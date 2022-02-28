А если Россию отключат SWIFT? Набиуллина сообщила об альтернативном варианте для РФ

Несмотря на сложную ситуацию в мире, российская финансовая инфраструктура будет работать исправно. Замена системе SWIFT существует.

Об этом в понедельник, 28 февраля заявила глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

«Мы развивали внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может заменить SWIFT внутри страны», — объяснила Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что карточки международных платежных систем продолжают работать внутри России. По словам Эльвиры Набиуллиной, даже карты тех банков, которые попали под санкции, действуют на территории РФ, как и всегда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по мнению экспертов брать ипотечный кредит в России в ближайшие дни, или даже недели, очень рискованно. На настоящий момент слишком много неопределенности, также внесло свою долю сомнения поднятая ключевая ставка Центробанка до 20% годовых.