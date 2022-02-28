«Много неопределенности»: эксперты не рекомендуют брать ипотеку в ближайшие недели

По мнению экспертов брать ипотечный кредит в России в ближайшие дни, или даже недели, очень рискованно. На настоящий момент слишком много неопределенности, также внесло свою долю сомнения поднятая ключевая ставка Центробанка до 20% годовых.

С 28 февраля Банк России решил увеличить ключевую ставку до 20% годовых. Такое решение обосновали поддержкой финансовой и ценовой стабильности, а также поддержкой сбережения граждан России от обесценивания. В связи с этим эксперты предостерегли от оформления ипотечных кредитов в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса РИА Недвижимость.

Руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов заявил, что ставка в 20% годовых — «заградительно высокая» практически для всех заемщиков. По его мнению, даже без учета информации об увеличении ключевой ставки ЦБ брать ипотеку сейчас крайне рискованно из-за большого количества неопределенности в стране и в мире.

Вице-президент, член правления Банка жилищного финансирования Дмитрий Овчинников высказал предположение, что большая часть банков может и вовсе остановить кредитование. Эксперт отметил, что все скидки и субсидии в настоящее время могут предоставляться гражданам только благодаря средствам застройщика, а значит, они будут учтены и при создании цен на недвижимость.

Руководитель «Циан.Аналитика» Попов уверен, что в ближайшие дни будут проведены новые сделки с теми, кто, вероятнее всего, приобретает жилье за свои средства.

При этом эксперт подчеркнул, что в условиях внезапного и сильного повышения ключевой ставки ЦБ не понятно, что делать с гражданами, которые получили одобрение на ипотеку, но не успели дойти до заключительных этапов сделки. Такой же вопрос касается и льготных заемщиков, в частности, например, в рамках семейной ипотеки.

Эксперт предположил, что в краткосрочной перспективе могут вырасти цены на новостройки. По его мнению, подобная тенденция будет связана как с попытками застройщиков в неопределенность заработать на ажиотажном спросе, так и с объективными факторами, которые обусловлены удорожанием строительных материалов из-за логистических проблем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сбербанк не планирует менять условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ,