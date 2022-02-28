Сбербанк сохраняет условия по действующим кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ

Центробанк повысил ключевую ставку, но Сбербанк не планирует менять условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам.

Действующие ипотечные кредиты действуют по тем же условиям, что и раньше. Сбербанк не изменил их после повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на саму компанию.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — отметили в компании.

До этого стало известно, что Центробанк увеличил ключевую ставку до 20%. Такое изменения стало новым историческим максимумом.

Мера, принятая ЦБ, направлена на поддержку финансовой и ценовой стабильности, а также защиту средств граждан от обесценивания на фоне введенных международных санкций, под которые попали в том числе и Сбербанк, и ВТБ.

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