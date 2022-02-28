Сбербанк сохраняет условия по действующим кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ

Сбербанк сохраняет условия по действующим кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ
Сбербанк сохраняет условия по действующим кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ. Фото: Baltphoto

Центробанк повысил ключевую ставку, но Сбербанк не планирует менять условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам.

Действующие ипотечные кредиты действуют по тем же условиям, что и раньше. Сбербанк не изменил их после повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на саму компанию.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — отметили в компании.

До этого стало известно, что Центробанк увеличил ключевую ставку до 20%. Такое изменения стало новым историческим максимумом.

Мера, принятая ЦБ, направлена на поддержку финансовой и ценовой стабильности, а также защиту средств граждан от обесценивания на фоне введенных международных санкций, под которые попали в том числе и Сбербанк, и ВТБ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы активно снимают наличные со счетов, выстраиваясь в большие очереди у банкоматов. около 300 человек выстроились к банкомату «Тинькофф» на 9-ой Советской.

ключевая ставка кредиты санкции сбербанк ЦБ


 

Новости партнеров
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбербанк сохраняет условия по действующим кредитам после повышения ключевой ...
В Кремле считают санкции против Путина абсурдными и недальновидными
У жилого дома на Передовиков полыхал легковой автомобиль
Российско-украинские переговоры начались в Белоруссии
На 9-й Советской около 300 человек встали в очередь к банкомату
В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID
Что значит приказ Владимира Путина привести Силы сдерживания в «особый режим»
В Петербурге весна начнется с +5 градусов