На 9-й Советской около 300 человек встали в очередь к банкомату

На 9-й Советской около 300 человек встали в очередь к банкомату
На 9-й Советской около 300 человек встали в очередь к банкомату. Фото: группа "ВКонтакте"/"Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На фоне введения европейских санкций против банков Российской федерации многие жители испытывают тревогу за свои сбережения на картах. Петербуржцы активно снимают наличные со счетов.

Так, длинная очередь была замечена в Северной столице 27 февраля около 17:00 на 9-ой Советской улице. В группе ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы рассказали, что около 300 человек выстроились к банкомату «Тинькофф».

Это не первый раз, когда в городе замечают длинные очереди, связанные с денежными операциями граждан. Например, не так давно в Telegram-канале «Аварийный Петербург» сообщалось об очередях к банкоматам в торговом центре «Пик» и в отделениях банков на площади Мужества. В некоторых банкоматах снять наличку уже стало невозможно из-за повышенного спроса на купюры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что регулятор даст банкам России наличную и безналичную ликвидность в рублях и, кроме того, кардинально увеличит ломбардный список, для того, чтобы удовлетворить потребность банков в текущей ликвидности.

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