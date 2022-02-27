ЦБ даст банкам РФ наличную и безналичную ликвидность в рублях

ЦБ даст банкам РФ наличную и безналичную ликвидность в рублях
Центробанк заявил о наличии ресурсов для поддержания финсектора. Фото: Pixabay

Регулятор даст банкам Российской Федерации наличную и безналичную ликвидность в рублях.

Об этом передает пресс-служба Центрального Банка.

«Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок», — говорится в обращении.

Также Центробанк РФ кардинально увеличит ломбардный список, для того, чтобы удовлетворить потребность банков в текущей ликвидности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кабинет министров Федеративной Республики Германия заявил, что попавшие под санкции банки Российской Федерации будут исключены из платежной системы SWIFT.

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