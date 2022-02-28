Наркоман, приставивший нож к шее матери и пригрозивший ей убийством, отправился в колонию

Наркоман, приставивший нож к шее матери и пригрозивший ей убийством, отправился в колонию
Женщина боялась за свою жизнь. Фото: Baltphoto

Жительница Петербурга призналась, что ее сын достал складное нож и прижал несчастную в углу кухни.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Орган отправил в колонию мужчину, который приставил нож к шее матери и пригрозил ей убийством.

Гражданина осудили по статье «Угроза убийством» и «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Следствие считает, что горожанин 19 марта 2021 года, примерно в 03:00 находился на кухне в квартире на проспекте Обуховской Обороны.

Мужчина прижал родную мать в углу и приставил к ее горлу складной туристический нож. Сын угрожал несчастной убийством.

Помимо прочего, мужчина нашел три вида наркотических веществ, а затем расфасовал их и хранил у себя дома. Свертки позднее обнаружили правоохранители.

Суд отправил петербуржца в колонию строгого режима на шесть лет и десять дней .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина получил нож в спину от друга.

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