В Ленобласти мужчина получил нож в спину от друга

В Гатчинском районе Ленинградской области на полу в кухне был найден труп мужчины.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 24 февраля. В поселке Лукаши в квартире по Ижорской улице нашли тело с ножевым ранением. Оказалось, что во время распития спиртных напитков произошла драка между друзьями заявителя.
Скончался 37-летний мужчина из Ставропольского края. Его нашли с ножевым ранением в области спины.
Вскоре «по горячим» следам был задержан подозреваемый. Им оказался 46-летний мужчина, зарегистрированный в Карелии. Оказалось, что между пьяными друзьями произошел конфликт. Подозреваемый мог ударить пострадавшего ножом в спину. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружено бездыханное тело малолетнего ребенка.