В Ленобласти мужчина получил нож в спину от друга

В Ленобласти мужчина получил нож в спину от друга
Мужчина получил удар в спину. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленинградской области на полу в кухне был найден труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 24 февраля. В поселке Лукаши в квартире по Ижорской улице нашли тело с ножевым ранением. Оказалось, что во время распития спиртных напитков произошла драка между друзьями заявителя.

Скончался 37-летний мужчина из Ставропольского края. Его нашли с ножевым ранением в области спины.

Вскоре «по горячим» следам был задержан подозреваемый. Им оказался 46-летний мужчина, зарегистрированный в Карелии. Оказалось, что между пьяными друзьями произошел конфликт. Подозреваемый мог ударить пострадавшего ножом в спину. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружено бездыханное тело малолетнего ребенка.

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