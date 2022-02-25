В Ленобласти мужчина получил нож в спину от друга

В Гатчинском районе Ленинградской области на полу в кухне был найден труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 24 февраля. В поселке Лукаши в квартире по Ижорской улице нашли тело с ножевым ранением. Оказалось, что во время распития спиртных напитков произошла драка между друзьями заявителя.

Скончался 37-летний мужчина из Ставропольского края. Его нашли с ножевым ранением в области спины.

Вскоре «по горячим» следам был задержан подозреваемый. Им оказался 46-летний мужчина, зарегистрированный в Карелии. Оказалось, что между пьяными друзьями произошел конфликт. Подозреваемый мог ударить пострадавшего ножом в спину. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».