Перевернувшийся грузовик раздавил легковушку на КАД

На южном участке КАД у съезда на Софийскую улицу произошло серьезное ДТП с участием легкового авто и фуры. Последний участник аварии перевернулся.

Дорожный инцидент случился поздним вечером понедельника, 28 февраля. Подробности сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего многотонник перевернулся. Под него попала легковушка, проезжавшая рядом в момент аварии. Под весом фуры кузов иномарки деформировался до неузнаваемости.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка опрокинулась на крышу после ДТП в час пик на улице Куйбышева. Дорогу не смогли поделить два авто. Одна из машин «легла» вверх колесами на трамвайных путях. Вторая легковушка, судя по кадрам, не сильно пострадала после ДТП.