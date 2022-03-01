Перевернувшийся грузовик раздавил легковушку на КАД

Перевернувшийся грузовик раздавил легковушку на КАД
ДТП на КАД. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На южном участке КАД у съезда на Софийскую улицу произошло серьезное ДТП с участием легкового авто и фуры. Последний участник аварии перевернулся.

Дорожный инцидент случился поздним вечером понедельника, 28 февраля. Подробности сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего многотонник перевернулся. Под него попала легковушка, проезжавшая рядом в момент аварии. Под весом фуры кузов иномарки деформировался до неузнаваемости.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка опрокинулась на крышу после ДТП в час пик на улице Куйбышева. Дорогу не смогли поделить два авто. Одна из машин «легла» вверх колесами на трамвайных путях. Вторая легковушка, судя по кадрам, не сильно пострадала после ДТП.

дтп новости СПб перевертыш


 

Новости партнеров
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Стало известно, что чувствуют люди после смерти
Ещё на Gazeta.SPb
Перевернувшийся грузовик раздавил легковушку на КАД
В наземном транспорте Петербурга откажутся от оплаты наличкой с апреля
8 европейских стран призвали как можно быстрее принять Украину в ЕС
С 1 марта всех россиян с кредитами или ипотекой ждут изменения
Из-за ситуации на Украине убрали из эфира шоу «Малахов», «Вечерний Ургант» ...
Наркоман, приставивший нож к шее матери и пригрозивший ей убийством, ...
Невролог рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса
С 1 марта Сбербанк повышает ставку до 18,6%