Иммунолог: март станет ключевым месяцем в ситуации с COVID

Новая разновидность инфекции слабее других штаммов, однако коллективный иммунитет в России низкий, поскольку многие еще не прошли вакцинацию. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Новая разновидность инфекции слабее других штаммов, однако коллективный иммунитет в России низкий, поскольку многие еще не прошли вакцинацию. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Март может оказаться ключевым периодом в развитии ситуации с распространением COVID-19. Об этом заявил российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, сейчас в стране стабилизируется ситуация с регистрацией новых случаев заражения коронавирусом. При этом в столице уже развивается новый вариант коронавируса BA.2. — «стелс-омикрон».

«Апрель и май будут лучше», — заявил иммунолог в беседе с «Известиями».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый в мире образец линии BA.2 был найден еще 17 ноября прошлого года в ЮАР. В настоящее время он зарегистрирован уже в более чем в 50 странах мира. По состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.