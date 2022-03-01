В мире коронавирус подхватили более 436,3 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 994 тыс. человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 1 марта, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 436 392 457 человек. Вирус унес жизни 5 955 311 человек. Побороть болезнь смогли 366 999 668 коронавирусных пациентов.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что март может оказаться ключевым периодом в развитии ситуации с распространением COVID-19. Сейчас в стране стабилизируется ситуация с регистрацией новых случаев заражения коронавирусом.