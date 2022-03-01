Иномарка насмерть сбила пешехода у парка Сосновка

ДТП с пешеходом у парка Сосновка. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

ДТП с пешеходом у парка Сосновка. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На пересечении проспектов Тореза и Светлановского произошло ДТП с участием пешехода. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагическая авария случилась утром 1 марта. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Сбили пешехода насмерть», — написал автор записи.

По словам пользователей, при ударе пешеход подлетел и ударился о крышу иномарки, оставив там вмятину. Судя по кадрам, к месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перевернувшийся грузовик раздавил легковушку на КАД. Водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего многотонник перевернулся. Под весом фуры кузов иномарки деформировался до неузнаваемости.