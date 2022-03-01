Лукашенко: средства противовоздушной обороны приведены в готовность

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не принимала и не принимает участия в спецоперации. Фото: www.kremlin.ru

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не принимала и не принимает участия в спецоперации. Фото: www.kremlin.ru

Средства противовоздушной обороны Белоруссии приведены в готовность. Об этом сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление белорусский лидер сделал во вторник, 1 марта. По его словам, министр обороны страны доложил «о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», чтобы не допустить удара в спину российским силам.

Как сообщил ТАСС, при этом Лукашенко отметил, Белоруссия и далее не планирует участвовать в спецоперации России на Украине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Зеленский признался в неудовлетворенности переговорами с Россией. Речь идет о переговорах Москвы и Киева, прошедших 28 февраля на территории Белоруссии. Переговоры длились почти пять часов. Россия и Украина договорились о продолжении переговоров. Следующая встреча пройдет в ближайшие дни на польско-белорусской границе.