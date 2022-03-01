Зеленский признался в неудовлетворенности переговорами с Россией

Зеленский признался в неудовлетворенности переговорами с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией. Фото: Владимир Зеленский официальное интернет-представительство

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией не привели к желаемому результату.

Политик прокомментировал итоги переговоров Москвы и Киева, прошедших 28 февраля на территории Белоруссии. Своим мнением он поделился в собственном Telegram-канале, сообщил ТАСС.

«Кое-какие сигналы мы получили», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что состоялся только первый раунд диалога. В скором времени политики проанализируют прошедшие переговоры и определят подходы ко второму раунду.

Напомним, переговоры длились почти пять часов. Россия и Украина договорились о продолжении переговоров. Следующая встреча пройдет в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому вводятся контрсанкции в отношении Запада.

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