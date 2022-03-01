Роспотребнадзор предложил отменить все антиковидные меры, кроме масок и дезинфекции

Роспотребнадзор предложил отменить все антиковидные меры, кроме масок и дезинфекции
Роспотребнадзор предложил отменить все антиковидные меры, кроме масок и дезинфекции. Фото: pexels

Поступила новая рекомендация от Роспотребнадзора, связанная с ограничительными мерами против коронавирусной инфекции. В частности, ведомство предлагает отменить все антиковидные меры, кроме масочного режима.

Кроме того, помимо ношения масок, Роспотребнадзор рекомендует усилить дезинфекцию. Отмена иных ограничительных мер обусловлена спецификой омикрон-штамма и сложившейся в настоящем ситуацией с заболеваниями. Об этом пишет РИА Новости.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма омикрон, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — заявили в ведомстве.

На рекомендации по отмене большей части мер повлияло снижение заболеваемости в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по итогам последней недели заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 27,6%, отметили в Роспотребнадзоре.

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