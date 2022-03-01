В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России упала почти на 28%

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России упала почти на 28%. Фото: pexels

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России упала почти на 28%. Фото: pexels

По итогам последней недели заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 27,6%.

В Роспотребнадзоре рассказали о значительном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, — в целом по 75 субъектах. По итогам последней недели рост заболевших удалось зафиксировать только в шести регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что по итогам 8 недели 2022 года в России зарегистрировано 875 280 случаев заболевания коронавирусом, при этом показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, — это на 27,6% ниже чем на прошлой неделе.

Также в ведомстве отметили, что снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. По последним данным, в структуре заболеваемости только 10,7% случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, остальные 89,3% занимают иные субъекты страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Санкт-Петербурге вошли 77 случая.