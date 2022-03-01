В Петербурге от коронавируса скончались еще 77 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 77 случая.

Об этом стало известно во вторник, 1 марта. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 31 968 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 786 человек.

За прошедшие 24 часа в городе выявлен 3 421 инфицированный, 403 человека были госпитализированы, побороть болезнь смогли 19 445 человек, скончались — 77.