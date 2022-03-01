В Петербурге от коронавируса скончались еще 77 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще 77 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 77 случая.

Об этом стало известно во вторник, 1 марта. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 31 968 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 786 человек.

За прошедшие 24 часа в городе выявлен 3 421 инфицированный, 403 человека были госпитализированы, побороть болезнь смогли 19 445 человек, скончались — 77.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привычный для большинства россиян холодный климат может усиливать последствия заболевания коронавирусом. Усилить последствия вируса способны факторы, которые существуют в больших городах. Например, большое количество выхлопных газов или погодные условия.

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