Выхлопы и реагенты: названы факторы, усиливающие последствия COVID

Выхлопы и реагенты: названы факторы, усиливающие последствия COVID
Усилить последствия коронавируса способно большое количество выхлопных газов. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Привычный для большинства россиян холодный климат может усиливать последствия заболевания коронавирусом. Об этом рассказал отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, усилить последствия вируса способны факторы, которые существуют в больших городах. Например, большое количество выхлопных газов или погодные условия.

В беседе с URA.RU эксперты также рассказали о возможных проблемах у людей из-за противогололедных реагентов, которые могут вызвать вегетативные реакции, схожие с аллергическими.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спад и стабилизация заболеваемости COVID-19 случится уже в мае. Такое развитие событий возможно при условии, что не начнется распространение нового штамма коронавируса. Россия полностью прошла «рубеж» по омикрон-штамму на прошлой неделе.

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