Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID

Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID
Рост заболеваемости возможен лишь в случае появления новых вариантов штаммов. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Спад и стабилизация заболеваемости COVID-19 случится уже в мае. Такой прогноз озвучил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, такое развитие событий возможно при условии, что не начнется распространение нового штамма коронавируса. Медик напомнил, что в Дании сублиния омикрон-штамма — ВА.2 — спровоцировала мощную вспышку заболеваемости, при этом в других странах большого роста заболеваемости не наблюдается.

Как сообщили «Известия», Крючков подчеркнул, что Россия полностью прошла «рубеж» по омикрон-штамму на прошлой неделе.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции чаще всего вызывает разнообразные кожные симптомы.

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