«Ковидные пальцы»: назвали самые частые кожные проявления «омикрона»

Эксперт предупредила об участившихся случаях хейлита, отечности и покраснения пальцев, рвоты и диареи. Фото: pixabay.com

Эксперт предупредила об участившихся случаях хейлита, отечности и покраснения пальцев, рвоты и диареи. Фото: pixabay.com

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции чаще всего вызывает разнообразные кожные симптомы. Об этом рассказала эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, у людей наблюдаются как маленькие покраснения, так и ярко выраженные пятна. Чем более выражена сыпь — тем тяжелее состояние, подчеркнула эксперт.

Как сообщили «Известия», Руженцова отметила, что сыпь при COVID-19 чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями. Такие проявления болезни встречаются у, примерно, 5% пациентов заболевших.

Эксперт ведомства также предупредила, что с появлением новой мутации вируса стали чаще встречаться так называемые «ковидные пальцы». Это покраснение, отечность и появление пузырьков на пальцах ног и рук.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у детей после омикрона стали чаще обнаруживаться длительные проблемы с аденоидами.