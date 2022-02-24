Эксперт рассказал о последствиях омикрона для детей

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что что у детей после омикрона стали чаще обнаруживаться длительные проблемы с аденоидами.

Что касается подростков, то у них, по словам врача, довольно часто воспаляется носоглотка, а там находятся аденоиды, то есть, дети гораздо чаще стали подвержены острому аденоидиту, сообщает URA.RU.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.