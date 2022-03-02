Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ рядовым россиянам

Эксперты полагают, что больше всего этот шаг Центробанка отразится на кредитной политике. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Эксперты полагают, что больше всего этот шаг Центробанка отразится на кредитной политике. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Резкий рост ключевой ставки Банком России остается одним из самых обсуждаемых событий. 28 февраля она взлетела до прежде небывалой отметки.

В 2020 году, когда начались карантинные ограничения, регулятор снизил ставку. Впоследствии наметилась тенденция к ее увеличению, и на сегодня она составляет 20 процентов. Эксперты полагают, что больше всего этот шаг Центробанка отразится на кредитной политике.

Экономист Георгий Остапкович пояснил, что ипотека станет непосильной ношей для россиян, так как ее ставка возрастет до 25 процентов годовых. Те, кто уже заключил договоры с банками, тоже оказались в непростом положении, сообщает V1.ru.

Договоры отдельных банков изначально содержат пункт, что повышение ставки по ним не исключается при наличии экономических обоснований. Если такое произойдет, то действия финансового учреждения можно оспорить, но возымеют ли такие попытки успех — неизвестно.

Его мнение разделяет юрист «Бенефактум» Денис Валдеев. Он назвал такой пункт в договорах банка незаконным. Если неблагоприятный прогноз подтвердится и банки пойдут на пересмотр ранее заключенных договоров, россияне могут начать массово обращаться в суд. Чью сторону займет правосудие в такой ситуации — предсказать невозможно.

Другой побочный эффект от мер Центробанка – рост цен. Особенно это касается стоимости заграничных позиций. Не исключено, что ценники на импортные товары начнут менять каждый день.

Экономист Константин Юрченко отметил, что сложившаяся сегодня ситуация в стране не поддается прогнозированию. Прежде россияне уже переживали финансовые катаклизмы, но тогда проблема лежала в экономической плоскости. Сейчас же ситуация напрямую зависит от политики, и особенно от переговоров России и Украины.

Юрченко выразил надежду, что обстановка скоро стабилизируется, и тогда последует откат ставки назад. Однако вряд ли она опустится до стартовых значений.

Георгий Остапкович предположил, что в ближайшие недели ситуация станет более определенной и Россия сможет строить долгосрочные планы. А пока ситуация меняется слишком быстро и на нее влияет множество факторов.

В свою очередь экс-советник минэкономразвития Евгений Надоршин сообщил, что некоторые операции на внешнем рынке уже встали. Во многом причины этого в неразберихе, которая последовала после санкций. Непонятно, какую валюту использовать в расчетах, что теперь запрещено ввозить, и будут ли исполняться прежние договоренности.

Надоршин добавил, что европейские страны действуют очень резко и, похоже, они не боятся, что их действия могут повлечь негативные последствия для них самих. Россия сейчас действительно находится в крайне невыгодном положении.