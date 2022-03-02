Эксперт рассказал, ожидает ли Россию дефолт

Вице-президент ЦСР Глеб Покатович рассказал, грозят ли России трудности с другими странами в части выполнения долговых обязательств.

События последних дней привели к росту социальной напряженности. Некоторые россияне обеспокоены меняющейся экономической обстановкой и опасаются более серьезных последствий санкций.

Некоторые экономисты говорят о том, что подобный экономический шок страна испытывала в 2014 и 1998 году. Приведет ли кризис к дефолту подобному тому, что уже происходил в России в конце 90-х?

По словам Покатовича, Российская Федерация имеет достаточно большие финансовые резервы. Этот факт не отменяет даже блокировка части активов в западных странах.

Ситуация с государственным долгом на сегодня не дает оснований для дефолта. Если такая вероятность и существует, то она не велика. Также эксперт озвучил конкретные цифры, передает РИА Новости.

Так, размер госдолга по данным на начало 2022 года составил около 21 триллиона рублей. Это соответствует 15,8 процента от ВВП.

С учетом санкций и падения курса акций многих крупных предприятий резервы России все равно исчисляются внушительными суммами. Так, Фонд национального благосостояния по итогам января оценивался в 13,6 триллионов рублей, что незначительно превышает 10 процентов от показателя ВВП.

Кроме того, в России хранится более 530 миллиардов рублей, на подчиненных вкладах Внешторгбанка и Газпромбанка — почти 140 миллиардов рублей. Также в расчет берутся активы, хранящиеся на отдельных счетах по учету средств фонда.

Там лежит национальная валюта Китая, золотые и рублевые резервы. Запас ликвидности оценивается как высокий, заключил эксперт. А принятие мер по урегулированию ситуации на рынке позволяет говорить о том, что риски дефолта невысоки.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце сенат американского конгресса проголосовал за дальнейшее финансирование правительства до 11 марта. Против высказались чуть больше трети голосовавших, поэтому решение было вынесено положительное.