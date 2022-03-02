В мире коронавирус подхватили более 438,3 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1 412 838 человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среды, 2 марта, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 438 372 893 человека. Вирус унес жизни 5 964 355 человек. Побороть болезнь смогли 369 336 270 коронавирусных пациентов.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поступила новая рекомендация от Роспотребнадзора, связанная с ограничительными мерами против коронавирусной инфекции. В частности, ведомство предлагает отменить все антиковидные меры, кроме масочного режима.