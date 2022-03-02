«Мы должны стать более открытыми для людей»: в Петербурге завершилась конференция РО «ЕР»

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Петербурге на конференции подвело итоги работы за последние годы и выбрало новый политсовет. В повестке – помощь беженцам с Донбасса и новая стратегия развития партии.

В Санкт-Петербурге на площадке исторического парка «Россия – Моя история» состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Участие в ней приняли 170 делегатов.

Кроме партийной повестки большое внимание было приковано к событиям, которые сейчас разворачиваются на Украине. Открывая конференцию, председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что специальная операция Российской армии на территории Украины – это операция по принуждению к миру, которого наша страна добивалась более восьми лет.

«Мы – партия, которая не отделяет себя от государства, государственной политики особенно в эти непростые времена, в которые проходит сегодняшняя конференция. Мы знаем, что сейчас идет спецоперация по освобождению Луганской и Донецкой республики, и должен отметить, что партия опять не осталась в стороне», – заявил Бельский.

«Единая Россия» уже активно помогает беженцам с Донбасса. Региональное отделение, по инициативе граждан, продолжает сбор гуманитарной помощи для эвакуированных людей. К этому подключился и бизнес.

«Десятки тысяч эвакуированных оказались вдали от своих домов, и петербуржцы заявили о своём желании собрать гуманитарную помощь. Мы не могли остаться в стороне и оперативно развернули пункт сбора продуктов и вещей первой необходимости. Фура с 20-ю тоннами гуманитарного груза была отправлена нами в Ростовскую область на прошлой неделе», – заявил в ходе своего выступления секретарь петербургского отделения партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

Помимо этого сегодня питерская «Единая Россия» заявила о начале сбора средств для помощи беженцам из Донбасса. Пожертвования будут принимать на специальный счет в Ростове, реквизиты указаны на сайте реготделения.

Сергей Боярский подчеркнул, что против России, против ее граждан и лично против президента Владимира Путина сейчас развернута широкомасштабная информационная кампания.

«Против нас действуют хорошо подготовленные цифровые силы, но я бы очень хотел предостеречь всех нас от раскола. Люди, которые эмоционально боятся и не понимают происходящего – а на них сейчас свалилась очень много переживаний – не должны стать для нас чужими», – считает Сергей Боярский.

В ходе пленарной части конференции было объявлено об организации на базе волонтерского центра партии службы психологической помощи тем, кто в ней нуждается. «Люди, которые опасаются ближайшего будущего, не виноваты в том, что переживают объяснимые тревожные состояния», – пояснил секретарь регионального отделения.

Еще одна важная часть повестки – обсуждение стратегии дальнейшего развития партии. В феврале началась волна масштабного обновления «Единой России»: прошли выборы в местных политсоветах, в 17 из 18 районов сменились секретари. В большинстве случаев исполкомы возглавили сотрудники районных администраций, занимающие руководящие позиции.

«Можно однозначно сказать – это шаг навстречу петербуржцам. Теперь, обратившись в наши приёмные в районах, люди будут знать – их жалоба находится не только на контроле партии, но администрации», – сказал Сергей Боярский. Он сообщил также, что перед началом конференции состоялось заседание президиума регионального политсовета, который представил кандидатуры его нового состава. В результате президиум и политсовет в целом обновился почти на 60%.

Также, как сообщил Сергей Боярский, партия в целом будет практиковать в работе более современный подход. В ближайшее время единороссы намерены провести серию социсследований, чтобы получить аналитику по локальным проблемам, которые волнуют людей в каждом районе города.