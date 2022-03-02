Глава МИД Австрии заявил о разработке четвертого пакета санкций против России со стороны ЕС

Глава МИД Австрии заявил о разработке четвертого пакета санкций против России со стороны ЕС
Глава МИД Австрии заявил о разработке четвертого пакета санкций против России со стороны ЕС. Фото: pixabay

Евросоюз занимается разработкой четвертого пакета санкций в отношении России, которые на этот раз преимущественно коснутся крупных бизнесменов.

О новом четвертом пакете санкций рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Новые ограничения планируют ввести на фоне военной операции России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД с американским госсекретарем Блинкеном», — заявил Шалленберг.

По мнению главы МИД Австрии, ограничительные меры в отношении России эффективны. Он отметил, что Европейский союз «впервые показал мускулы», результатом санкций стало закрытие бирж и значительное падение рубля.

Шалленберг подчеркнул, что новые санкции затронут крупных бизнесменов, и в настоящий момент готовятся списки. Также он допустил, что могут быть и другие санкции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в условиях западных санкций и ответных контрсанкций со стороны России жители страны все еще могут пользоваться смартфоном для оплаты, а также переводить деньги за границу.

Александер Шалленберг ес мид Россия санкции


 

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