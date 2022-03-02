Глава МИД Австрии заявил о разработке четвертого пакета санкций против России со стороны ЕС

«Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД с американским госсекретарем Блинкеном», — заявил Шалленберг.

По мнению главы МИД Австрии, ограничительные меры в отношении России эффективны. Он отметил, что Европейский союз «впервые показал мускулы», результатом санкций стало закрытие бирж и значительное падение рубля.

Шалленберг подчеркнул, что новые санкции затронут крупных бизнесменов, и в настоящий момент готовятся списки. Также он допустил, что могут быть и другие санкции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в условиях западных санкций и ответных контрсанкций со стороны России жители страны все еще могут пользоваться смартфоном для оплаты, а также переводить деньги за границу.