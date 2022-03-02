Как граждане России смогут осуществлять платежи и переводы в условиях санкций

В условиях западных санкций и ответных контрсанкций со стороны России граждане все еще могут пользоваться смартфоном для оплаты, а также переводить средства за границу.

Изменения по части оплаты и переводов в России преимущественно коснулись банков, которые попали под санкции, или в SDN-список, а именно ВТБ, «Открытие», ПСБ, Совкомбанк и Новикомбанк, а также системы мобильных платежей Apple Pay и Google Pay. Касательно последней проблемы российские эксперты озвучили альтернативное решение, — сервис Mir Pay, к которому можно подключить карту «Мир» более 80 кредитных организаций и даже тех, которые попали под санкции Запада. Об этом рассказали «Известия». Правда, стоит упомянуть, что сервис будет доступен только на платформе Android.

С 1 марта от граждан стали поступать жалобы на проблемы при попытках расплатиться «пластиком» Visa и Mastercard онлайн и в обычных магазинах. Но эксперты предположили, что это временные неполадки, которые устранят в скором времени.

Отмечается, что в России владельцев карт Visa и Mastercard, эмитированных подсанкционными банками, не должны коснуться изменения, так как платежи внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт, с которых можно делать переводы, снимать наличные, осуществлять покупки в интернет-магазинах и офлайн-точках. Это подтвердили в ВТБ, «Открытии», Совкомбанке, Новикомбанке и ПСБ.

При этом в ЦБ подчеркнули, что картами банков, которые попали под санкции, на территории России нельзя расплачиваться при помощи смартфона через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Оплата также может не пройти, если банк-эквайер оказался в подсанкционном списке.

Внутри страны переводить деньги с карты на карту и по номеру телефона, в том числе и через систему быстрых платежей, все еще возможно, как и раньше, рассказали в банках. Перечислять деньги за границу через банковские счета тоже можно во всех кредитных организациях, кроме попавших в список SDN.

Также осуществлять перевод денежных средств за рубеж можно через специальные системы денежных переводов, так как санкции их не коснулись, системы работают без перебоев.

Некоторые изменения в жизни россиян произошли и от контрсанкций со стороны России. Так, например, с 1 марта запрещается переводить деньги без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне сильного повышения ключевой ставки ЦБ до 20% уже несколько российских банков заявили о приостановке приема заявок на оформление кредитов.