По решению ЕС, с 12 марта российские банки, попавшие под санкции, отключаются от SWIFT

По решению ЕС, с 12 марта российские банки, попавшие под санкции, отключаются от SWIFT
По решению ЕС, с 12 марта российские банки, попавшие под санкции, отключаются от SWIFT. Фото: SWIFT

Семь российских банков с 12 марта будут отключены от системы платежей SWIFT по решению Евросоюза.

Отключение от SWIFT затронет банки России, попавшие под санкции, а именно ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Об этом стало известно из документа официального журнала ЕС, сообщает ТАСС.

«Запрет будет применяться по отношению к любому юридическому лицу, созданному в России, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам», — заявлено в документе.

Указанным российским банкам в ЕС запретили оказывать услуги SWIFT с 12 марта. Также запрещается продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Российскую Федерацию. Под исключение попадает только использование физическими лицами в личных целях, в рамках дипломатических миссий и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом в соответствии с международным правом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЕС занимается разработкой четвертого пакета санкций в отношении России, которые на этот раз преимущественно коснутся крупных бизнесменов.

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