2 марта в аэропорту Пулково отменено почти полсотни рейсов

2 марта в аэропорту Пулково отменено почти полсотни рейсов
В Пулково отменено 46 рейсов. Фото: Baltphoto

Сегодня вечером, 2 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 46 рейсов. И только один самолет до Нижнего Новгорода задерживают на два с половиной часа.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Тобольска, Уфы, Оренбурга, Челябинска, Нукус, Белгород, Ставрополя, Минеральных Вод, Краснодара, Белграда, Барселоны, Симферополя, Воронежа, Вены, Самары, Анапы, Праги, Кишинева, Архангельска, Милана, Геленджика, Худжанда, Тель-Авива, Франкфурта, Ростова-на-Дону, Хельсинки, Варшавы, Курска, Волгограда, Берлина, Будапешта, Амстердама, Ижевска, Софии, Калининграда, Лондона сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково служебная собака укусила девочку в плечо. Наряд полиции вместе с кинологом служили на привокзальной площади пассажирского терминала аэропорта Пулково.

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