Соединенные Штаты ввели санкции против российского оборонного сектора

Соединенные Штаты ввели санкции против российского оборонного сектора
США ввели санкции против оборонного сектора РФ. Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки и их союзники ввели новые санкции против Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине.

В Белом доме заявили, что в координации с союзниками Штаты вводят полные блокирующие санкции против российских оборонных предприятий. Отмечается, что это существенно ограничить военную машину России.

» Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производства оружия».

Кроме этого, данные санкции коснутся и Белоруссии, потому что о «она позволила Путину вторгнуться на Украину».

Заявляют, что в список внесли 22 оборонных предприятия России. В том числе и фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для вооруженных сил РФ.

Помимо прочего, санкции затронут организации, «которые вносили вклад в поддержку российских и белорусских служб безопасности, военного и оборонного секторов и/или военных и оборонных исследований».

США также собираются ослабить позиции РФ на рынке энергетических ресурсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти США закроют свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний из России.

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