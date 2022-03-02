Байден закрыл воздушное пространство США для российских самолетов

Джо Байден сделал заявление в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Фото: instagram

Джо Байден сделал заявление в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Фото: instagram

Власти США закроют свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний из России.

Соответствующий запрет вступит в силу к концу среды, 2 марта, указано на сайте Министерство транспорта США.

Как сообщил ТАСС, Байден подчеркнул, что данное решение принято вслед за европейскими союзниками. Отмечается, что запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

Напомним, в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, ведомство попросило граждан России воздержаться от зарубежных поездок, если они не связаны с работой.