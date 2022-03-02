Байден закрыл воздушное пространство США для российских самолетов

Власти США закроют свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний из России.
Соответствующий запрет вступит в силу к концу среды, 2 марта, указано на сайте Министерство транспорта США.
Как сообщил ТАСС, Байден подчеркнул, что данное решение принято вслед за европейскими союзниками. Отмечается, что запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.
Напомним, в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран Аэрофлот отменяет некоторые рейсы и полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме того, ведомство попросило граждан России воздержаться от зарубежных поездок, если они не связаны с работой.