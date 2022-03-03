Канада ввела санкции против Беглова и Собянина

Канада ввела санкции против Беглова и Собянина
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Канада расширила санкционный список против Российской Федерации.

Он пополнился заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, премьер-министром Михаилом Мишустиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Санкции западных стран вводятся в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС вводят санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц. Под санкции попадают 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание Донецкой и Луганской народной республик, а также 27 физических лиц и организаций.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

адександр беглов канада санкции сергей собянин


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
Рогозин сократил себе зарплату на фоне санкций
Канада ввела санкции против Беглова и Собянина
Россиянам могут предоставить кредитные каникулы до конца сентября
Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей и производство в РФ
Стало известно, кому из ипотечников придется заплатить дополнительный налог
Уборочная техника проехала мимо Стрельны и Петергофа
Медик назвал 9 ошибок при приеме лекарств, способных довести до беды