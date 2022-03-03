В Москве отменили QR-коды и другие ковидные ограничения

В Москве отменили QR-коды и другие ковидные ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: сайт Президента России

В Москве отменяется система QR-кодов. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Он заявил, что с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов. Кроме того, прекращают действовать ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Об этом сообщается в блоге главы города.

Собянин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась.

Напомним, 4 марта в Санкт-Петербурге отменяется требование предъявления QR-кода в общественных местах. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти Северной столицы подписали постановление о внесении изменений в постановление городского правительства № 121, по которому жители и гости города при посещении общественных мест больше не обязаны предъявлять QR-коды, ПЦР-тесты и документы о перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог оценил эффективность использования медицинских масок в условиях распространения омикрон-штамма.

QR-код антикоронавирусные ограничения сергей собянин


 

Новости партнеров
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве отменили QR-коды и другие ковидные ограничения
Южная Корея намерена исключить своих производителей из санкций против России
Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 5 баллов
ЦБ предписал брать комиссию при покупке долларов и евро на бирже
«АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает сборку автомобилей из-за дефицита ...
После пожара на Октябрьской набережной нашли обгоревший труп
Эксперты назвали импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций
В конгрессе США внесли законопроект о санкциях против всех госкомпаний России