В Москве отменили QR-коды и другие ковидные ограничения

В Москве отменяется система QR-кодов. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Он заявил, что с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов. Кроме того, прекращают действовать ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Об этом сообщается в блоге главы города.

Собянин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась.

Напомним, 4 марта в Санкт-Петербурге отменяется требование предъявления QR-кода в общественных местах. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти Северной столицы подписали постановление о внесении изменений в постановление городского правительства № 121, по которому жители и гости города при посещении общественных мест больше не обязаны предъявлять QR-коды, ПЦР-тесты и документы о перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации.

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