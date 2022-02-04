Иммунолог рассказал, спасают ли медицинские маски от «омикрона»

Иммунолог Николай Крючков оценил эффективность использования медицинских масок в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Специалист рассказал «Известиям», что маски действительно эффективны при коронавирусе, особенно если соблюдать и другие эпидемические меры. Он привел исследование, согласно которому маски снижают риск заражения COVID-19 в 2-2,5 раза.

Многослойные тканевые маски тоже эффективны, но за ними надо правильно ухаживать. Еще лучше от ковида защищают респираторы, но они не фильтруют воздух на выдохе, поэтому человек может заразить окружающих.

Крючков отметил, что эффективность медицинских масок при «омикроне» упала, поскольку COVID-19 стал чаще передаваться воздушно-пылевым путем (через выдох и разговор). Маленькие частички вируса при этом способе могут проходить через ткань маски. Но активнее инфекция передается, когда зараженный кашляет или чихает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил: объединение «дельты» и «омикрона» может быть крайне опасным.