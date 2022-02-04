Иммунолог рассказал, спасают ли медицинские маски от «омикрона»

Иммунолог рассказал, спасают ли медицинские маски от &#171;омикрона&#187;
Маски снижают риск заражения COVID-19 в 2-2,5 раза. Фото: unsplash

Иммунолог Николай Крючков оценил эффективность использования медицинских масок в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Специалист рассказал «Известиям», что маски действительно эффективны при коронавирусе, особенно если соблюдать и другие эпидемические меры. Он привел исследование, согласно которому маски снижают риск заражения COVID-19 в 2-2,5 раза.

Многослойные тканевые маски тоже эффективны, но за ними надо правильно ухаживать. Еще лучше от ковида защищают респираторы, но они не фильтруют воздух на выдохе, поэтому человек может заразить окружающих.

Крючков отметил, что эффективность медицинских масок при «омикроне» упала, поскольку COVID-19 стал чаще передаваться воздушно-пылевым путем (через выдох и разговор). Маленькие частички вируса при этом способе могут проходить через ткань маски. Но активнее инфекция передается, когда зараженный кашляет или чихает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил: объединение «дельты» и «омикрона» может быть крайне опасным.

защита от коронавируса медицинские маски пандемия эффективность масок


 

Новости партнеров
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог рассказал, спасают ли медицинские маски от «омикрона»
Эксперт рассказал, как выгодно приобрести жилье в ипотеку при растущей ставке
В полночь ветер в Петербурге усилится уже до 17 м/с
Более 60% россиян попали в «зарплатное рабство»
В возрасте 84 лет ушел из жизни актер петербургского ТЮЗА Владимир Тодоров
Социальная сеть «ВКонтакте» тормозит из-за крупного сбоя
В Башкирии задержали временного «обладателя» 70 айфонов, ...
С 7 февраля обязанности директора СПБ ГБУ «Ленсвет» будет ...