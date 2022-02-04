Вирусолог предупредил: объединение «дельты» и «омикрона» может быть крайне опасным

Вирусолог предупредил: объединение &#171;дельты&#187; и &#171;омикрона&#187; может быть крайне опасным
Вирусолог предупредил: объединение "дельты" и "омикрона" может быть крайне опасным. Фото: Pixabay

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России может встречаться сочетание нескольких штаммов в организме, потому что вариации вируса могут поражать разных людей, предупредил эксперт.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что сочетание «дельты» и «омикрона» очень опасно, так как с одной стороны болезнь сильно поражает детей, а с другой наносит вред пожилым. При заражении два человека из ста могут умереть. Об этом эксперт сообщил радио «Sputnik».

При этом распространение омикрон-штамма не отменяет возможности заразиться, например, дельта «дельта» или «альфа». Также все штаммы могут спровоцировать последствия перенесенной болезни.

Аграновский уверен, что случаи тяжелого заболевания еще будут встречаться. Нахождение рядом разных версий вируса может привести к его мутации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что переболевшие коронавирусом пациенты могут заразиться омикрон-штаммом уже практически через месяц после первой болезни.

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