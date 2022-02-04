Врач предупредила об опасности «омикрона» для переболевших COVID

Считается, что у переболевших коронавирусом защита от повторного заражения действует на протяжении трёх месяцев, но омикрон-штамм изменил это. Фото: Комздрав

Считается, что у переболевших коронавирусом защита от повторного заражения действует на протяжении трёх месяцев, но омикрон-штамм изменил это. Фото: Комздрав

Переболевшие коронавирусом пациенты могут заразиться омикрон-штаммом уже через 45 дней после первой болезни. Об этом рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от ковида в клинике Mayo Мелани Свифт.

По ее словам, главной негативной особенностью новой мутации вируса является тот факт, что перенесшие COVID-19 могут вновь заболеть не через три месяца, как считалось ранее, а уже через 45 дней после выздоровления.

Эксперт отметила в эфире радио Minnesota Public, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли до этого.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми ранними симптомами омикрон-штамма COVID-19 являются першение в горле, боль в пояснице и заложенность носа.