Врач предупредила об опасности «омикрона» для переболевших COVID

Врач предупредила об опасности &#171;омикрона&#187; для переболевших COVID
Считается, что у переболевших коронавирусом защита от повторного заражения действует на протяжении трёх месяцев, но омикрон-штамм изменил это. Фото: Комздрав

Переболевшие коронавирусом пациенты могут заразиться омикрон-штаммом уже через 45 дней после первой болезни. Об этом рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от ковида в клинике Mayo Мелани Свифт.

По ее словам, главной негативной особенностью новой мутации вируса является тот факт, что перенесшие COVID-19 могут вновь заболеть не через три месяца, как считалось ранее, а уже через 45 дней после выздоровления.

Эксперт отметила в эфире радио Minnesota Public, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли до этого.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми ранними симптомами омикрон-штамма COVID-19 являются першение в горле, боль в пояснице и заложенность носа.

зараженные коронавирусом омикрон пандемия коронавируса


 

Новости партнеров
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач предупредила об опасности «омикрона» для переболевших COVID
В Минфине объяснили, как самим рассчитать сумму новой пенсии
Пассажиропоток петербургского метрополитена упал на 25% из-за коронавируса
Этот вид наушников вызывает воспаление в ушах
В Забайкалье разодранному алабаем малышу наложили 48 швов
В Пулково ночью в пятницу нет задержанных рейсов
Экс-сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника, отправили под ...
«Омикрон» чаще всего поражает молодежь