Врачи раскрыли полный перечень ранних симптомов омикрон-штамма

Врачи раскрыли полный перечень ранних симптомов омикрон-штамма
В случае обнаружения данных симптомов рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Самыми ранними симптомами омикрон-штамма коронавируса являются першение в горле, боль в пояснице и заложенность носа. Об этом рассказали врачи из США, Великобритании и ЮАР, сообщает газета Express.

В число самых ранних симптомов «омикрона» медики также включили усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в мышцах. Также в первые симптомы нового штамма включают и головную боль.

Исследователи отмечают, что данные симптомы могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с омикроном. В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Напомним, первый в мире образец линии BA.2 был найден еще 17 ноября прошлого года в ЮАР. В настоящее время он зарегистрирован уже в более чем в 50 странах мира.

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