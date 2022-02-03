Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявили подвид омикрон-штамма ВА.2

Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявили подвид омикрон-штамма ВА.2
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление об омикрон-штамме. Фото: kremlin.ru

В России выявили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон». Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, на данный момент в российской национальной базе загружено 80 875 геномных последовательностей коронавируса, из которых 8 239 являются геновариантами омикрона.

Попова отметила в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Россия 24», что подавляющее большинство BA.2 было зафиксировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан.

Напомним, первый в мире образец линии BA.2 был найден еще 17 ноября прошлого года в ЮАР. В настоящее время он зарегистрирован уже в более чем в 50 странах мира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве, Подмосковье и Петербурге уже в текущий момент доминирует штамм «омикрон», у которого отмечается большая заразность, чем у «дельты», поэтому и рост такой стремительный.

коронавирусная пандемия омикрон -штамм Роспотребнадзор


 

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