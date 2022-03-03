Цены на перелеты из России за границу начали взлетать

Билеты на самолеты, курсирующие за границу, стали еще недоступнее для россиян. За неделю они подорожали на 17–19%, а через два дня – еще на 15%.

«Известия» приводят данные, полученные на основе курса взаиморасчетов IATA. Также о росте цен говорят сервисы для путешественников. Есть две основные причины, которые привели к такой тенденции. Во-первых, это падение рубля по отношению к валютам, и во-вторых – возросший спрос на авиаперелеты по международным маршрутам.

2 марта Центробанк зафиксировал курс доллара на отметке 91,74 рубля, а евро — 102,9 рубля. Еще недавно, до 1 марта, цены на билеты устанавливались из расчета 77 рублей за доллар и 87,5 рубля за евро. Таким образом, удорожание билетов составило 17-19%.

Ожидается, что после расчетов 3 марта цены поднимутся на 31–34% в сравнении с февральскими данными. Перелеты по отдельным направлениям подорожали в несколько раз. Например, на маршрут Москва-Стамбул цена подскочила с 15 до 55–75 тысяч. На Aviasales можно найти и билеты за 100 тысяч, в зависимости от класса и других характеристик.

Представитель компании Pegas Анна Подгорная рассказала, что пока россияне не спешат отказываться от планов на отдых и путевки не сдают. Однако в компании опасаются изъятия воздушных судов, полученных в лизинг. Позже стало известно, что Pegas заморозил продажи путевок.

В «Интуристе» подтвердили рост цен на билеты из-за колебаний курса доллара. Специалист компании Дарья Домостроева добавила, что сказывается еще и предпраздничное время, когда стоимость билетов традиционно растет.

Smartavia, работающая, в том числе, по направлениям в Узбекистан, сообщила о вероятности пересмотра тарифов в ближайшее время. Там напомнили, что на цену билетов влияют еще и такие факторы, как стоимость топлива в аэропортах присутствия.

К слову, керосин в конце прошлого года подорожал почти на 35 процентов и стал продаваться по цене 62,9 тысяч рублей за тонну. В 2022-м тенденция сохранилась. Так, 21 февраля его стоимость составляла 64,2 тысяч рублей за тонну.

Авиаперевозчики констатируют, что рейсы в некоторые страны стали популярнее. Глава Ozon Travel Михаил Осин подтвердил эту информацию и отметил, что Турцию и Армению бронируют в два раза активнее, чем раньше. Количество броней на ОАЭ и вовсе возросло в три раза. В список популярных направлений также попали Азербайджан, Сербия, Марокко и другие страны.

«Авиасэйлс» предлагает приобрести билеты с вылетом из столицы по таким средним уенам: Алжир — 33 тысячи, Баку и Ереван – 50 тысяч рублей, Абу-Даби — 64 тысячи, Белград — 73 тысячи.

Аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова пояснила, что такая динамика объясняется закрытием для россиян Европы и США. Для того, чтобы обеспечить всех желающих местами, многие перевозчики ставят на популярные маршруты более крупные машины типа Boeing 777 и Airbus A330. Возможно, это поможет приблизить цены к прежним.