Миллиардер Дерипаска предрек «жесточайший» трехлетний кризис в России

Миллиардер считает, что сейчас потребуется три недели для того, чтобы понять, как отреагирует на все санкции банковская система. Фото: скриншот Instagram

Миллиардер считает, что сейчас потребуется три недели для того, чтобы понять, как отреагирует на все санкции банковская система. Фото: скриншот Instagram

Россию ждет серьезный кризис минимум на три года из-за текущих событий на Украине. Такое заявление сделал российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, Россия с подобными вызовами еще не сталкивалась.

«Я понимаю это лучше других. Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — приводит слова бизнесмена «Интерфакс».

Дерипаска пояснил, что за три недели будет понятно, что же стало с банковской системой России в результате санкций. Он также добавил, что властям необходимо прийти к миру, а не к военным действиям. По мнению бизнесмена, россияне важно поддерживать, они ни в чем не виноваты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, стоит ли ждать кризиса в 2022 году. Последствия событий на Украине будут ощущаться всеми, и чтобы стабилизировать ситуацию, в Госдуме готовят ряд предложений. Планируемые меры коснутся различных сфер жизни.