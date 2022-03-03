Психиатр дал советы россиянам, как не думать об Украине

Врач поможет вернуть самообладание, а при наличии показаний он пропишет антидепрессанты, которые помогут взять эмоции под контроль. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Врач поможет вернуть самообладание, а при наличии показаний он пропишет антидепрессанты, которые помогут взять эмоции под контроль. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Новости о событиях на Украине продолжают тревожить умы простых обывателей. В условиях информационной войны многие россияне начинают испытывать эмоциональный дискомфорт. Как перестать волноваться и взять себя в руки?

Советы эксперта в этих вопросах приводит радио Sputnik. Безусловно, послушав или прочитав очередные новости с Донбасса, сложно сохранять эмоциональное равновесие, говорит психиатр-психоаналитик Павел Качалов. Однако делать это все-таки нужно, иначе будет крайне сложно заниматься повседневными делами. К тому же нервное напряжение негативно сказывается на состоянии здоровья.

По словам старшего научного сотрудника НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, есть люди, особенно восприимчивые к событиям в обществе. В некоторых случаях реакция на события, происходящие на Украине и за ее пределами, может стать слишком бурной. Это повод обратиться за помощью квалифицированных специалистов.

Слишком сильная тревожность способна доставить человеку много неудобств на работе, в общении с близкими. С решением этой проблемы ждать не стоит – нужно быстрее идти к психологу или психиатру. Врач поможет вернуть самообладание, а при наличии показаний он пропишет антидепрессанты, которые помогут взять эмоции под контроль.

Лучше всего плюсом к курсу препаратов пройти психотерапию. Весной, в период обострения различных патологий, это особенно важно. Именно на этот сезон приходится больше всего депрессий.

Учитывая растущую социальную напряженность, и без того угнетенная психика людей может страдать еще больше. Чтобы снизить негативное влияние извне, важно соблюдать информационную гигиену. По мере возможностей старайтесь избегать частого просмотра телевизора и дозировать чтение новостей в Интернете.