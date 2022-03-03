ЖК «Шекспир» готовы заселять: новоселам придут официальные письма

С 1 марта компания Л1 начала выдавать ключи будущим новоселам в жилом комплексе Петербурга «Шекспир» по улице Руднева, дома № 16 и 18.

Комплекс «Шекспир» входит в состав квартала «Лондон Парк» — клубного жилого комплекса комфорт-класса, где вся инфраструктура под рукой. Изначально такие клубные дома, впервые появившиеся в Англии, были исключительно для состоятельной публики. Однако Компания Л1, застройщик проекта, немного изменила концепцию и сделала его доступным широкому кругу покупателей.

Комфортно жить в «Шекспире» будет молодым семьям с детьми, взрослым людям, пенсионерам. В доме есть все условия для нахождения любой группы граждан. Богатый на социальную инфраструктуру район, уютный двор, близлежащие парки созданы специально для счастливой жизни местных жителей. В шаговой доступности от комплекса действуют шесть школ и пять детских садов, магазины, взрослая и детская поликлиники.

Поблизости находятся несколько зеленых зон: сквер Конашевича, сад Прометей, сквер Ивана Фомина, парки Муринский и Сосновка. Всего 10 минут, и можно насладиться видами, звуками и запахами настоящего соснового леса.

Любоваться видами парка можно и прямо из дома. Квартиры на последних этажах «Шекспира» — панорамные. Еще одной особенностью комплекса является большое количество зелени на своей собственной территории. По весне здесь зацветут вишни, а вдоль новостройки протянулась березовая аллея.

В ЖК «Шекспир» располагается 990 квартир, причем на каждом этаже их не более шести. То есть всего здесь комфортно смогут проживать порядка двух тысяч человек. Для их удобства в новостройке есть собственная инфраструктура: уже работает круглосуточный фитнес-центр с двумя бассейнами и СПА-зоной, магазины, кафе, салоны красоты. В будущем начнет свою работу торгово-развлекательный комплекс, расположенный под корпусами соседнего «Лондон Парка».

Жильцы «Шекспира» не будут страдать от городского шума и вторжения посторонних. Закрытая охраняемая территория с детским и спортивными площадками – прекрасное место для отдыха.

Жильцы могут в считанные минуты очутиться в «гуще событий». До станции метро «Проспект Просвещения» пешком около 20 минут, всего 10 — на общественном транспорте до «Гражданского проспекта». Добраться до центра Петербурга можно за полчаса, а до въезда на КАД — за 5 минут.

В данном ЖК еще есть свободные квартиры. Отмечается, что при покупке готового «гнездышка», особенно если оно с отделкой, заселиться можно буквально в день выдачи ключей. К слову, даже выдача ключей от квартиры в ЖК «Шекспир» превращается в особенное событие. Каждому владельцу присылают официальное письмо – приглашение с указанием времени и места. Заселение производится с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Руднева, д. 18, стр. 1, кв. 476.