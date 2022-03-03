Третий раунд переговоров России и Украины может состояться в ближайшие сроки

Третий раунд переговоров России и Украины может состояться в ближайшие сроки
Третий раунд переговоров России и Украины может состояться в ближайшие сроки. Фото: Pixabay

После завершения второго раунда переговоров между Россией и Украиной стало известно о вероятной третьей встрече в ближайшее время.

Обе стороны готовятся к третьему раунду, который, по общей договоренности, может быть проведен уже в максимально ближайшие сроки, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом Подоляк добавил, что не были получены желаемые результаты, на которые рассчитывала украинская сторона. До этого советник утверждал, что Украина будет настаивать на прекращении огня, перемирии и создании гуманитарных коридоров, для того, чтобы мирные жители могли покинуть опасные районы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь утверждает, что странам потребуется еще от одного до нескольких раундов переговоров. Он отметил, что третий раунд может также пройти в Белоруссии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что подведены итоги второго раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся 3 марта в Брестской области Белоруссии.

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