Стали известны результаты второго раунда переговоров между Россией и Украиной

Подведены итоги второго раунда переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись 3 марта в Брестской области Белоруссии. Главным решенным вопросом сегодняшней встречи стала договоренность сторон о гуманитарных коридорах для населения.

Переговоры провели в том же составе, что и в прошлый раз. Россию на встрече представляли бывший министр культуры Мединский, замминистра обороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

О результатах переговоров между Россией и Украиной рассказал помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский. По итогам второго раунда он назвал достигнутые с украинской стороной соглашения большим прогрессом. Об этом пишет ТАСС.

Двумя сторонам, прежде всего, удалось договориться о гуманитарных коридорах для населения. Отмечается, что сегодня решился вопрос спасения гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений.

Мединский заявил, что представители Министерства обороны РФ и Министерства обороны Украины договорились о формате режима, при котором будет создана поддержка гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения. Тут речь идет и о возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора. Как отметил глава российской делегации, это будет сделано на период выхода гражданского населения.

Во время второго раунда переговоров России и Украины были обсуждены три блока вопросов, а именно: военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Мединский подчеркнул, что позиции тут абсолютно ясные и расписаны по пунктам, в некоторых случаях даже удалось найти взаимопонимание.