Минобороны России и Украины достигли договоренности в вопросе гумкоридоров для гражданских

Минобороны России и Украины достигли договоренности в вопросе гумкоридоров для гражданских. Фото: Baltphoto

Минобороны России и Украины достигли договоренности в вопросе гумкоридоров для гражданских. Фото: Baltphoto

Россия и Украина приняли общее решение, касающееся формата режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения с опасной территории.

Минобороны России и Украины договорились о гуманитарных коридорах для выхода гражданского населения, а также была допущена возможность временного прекращения боевых действий в этом секторе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на помощника российского президента Владимира Мединского.

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что механику функционирования гуманитарных коридоров еще предстоит определить.

В свою очередь советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев создадут специальные каналы связи для организации гуманитарных коридоров там, где вероятно будет прекращен огонь. Кроме того, по этим каналам будет возможно доставить лекарства и питание в места, где идут самые ожесточенные бои.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после завершения второго раунда переговоров между Россией и Украиной стало известно о вероятной третьей встрече, которая может состояться уже в ближайшее время.