Песков и семь российских предпринимателей попали под «полные блокирующие» санкции США

Песков и семь российских предпринимателей попали под "полные блокирующие" санкции США. Фото: kremlin.ru

Песков и семь российских предпринимателей попали под "полные блокирующие" санкции США. Фото: kremlin.ru

Белый дом сообщил, что США вводят «полные блокирующие» санкции против некоторых российских предпринимателей. В список попал и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Всего США решил ввести такие санкции против семи российских предпринимателей, а также против предсатвителя Кремля Дмитрий Пескова. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Под санкции попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин. Также у названных граждан санкции распространяются на ближайших родственников.

В случае Алишера Усманова и Дмитрий Пескова, которые также попали в санкционный список, на родственников ограничения не распространяются.

На фоне событий на Украине США в четверг решили ввести визовые ограничения для 19 российских бизнесменов, а также 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц. Отмечается, что санкции против российских юридических лиц были введены «за распространение дезинформации».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Россия и Украина достигли договоренности в формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения с опасной территории.