Частный самолет с россиянами на борту был задержан на севере Канады

Частный самолет с россиянами на борту был задержан на севере Канады. Фото: pixabay

Частный самолет с россиянами на борту был задержан на севере Канады. Фото: pixabay

В Канаде задержали частный самолет, на борту которого находились россияне. Причины задержки выясняются.

Частный самолет был задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере Канады. Об этом рассказал в Twitter глава Минтранса страны Омар Альхабра. В настоящий момент российские дипломаты добиваются разъяснений по поводу сложившейся ситуации от МИД Канады. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом посол РФ Олег Степанов поделился, что в МИД Канады пока информацией не владеют.

По сообщениям СМИ, на борту могли находиться два россиянина, которые направлялись в деревню Резолют в регионе Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.

В Twitter сам министр Омар Альхабра не уточнял, сколько человек было на борту, а также когда именно самолет задержали. Однако, он предположил, что задержание может быть связано с санкциями в отношении России.

27 февраля власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти США закроют свое воздушное пространство для самолетов и авиакомпаний из Российской Федерации.