В Петербурге «заминировали» офисы банка и торговый центр

В Петербурге неизвестные «заминировали» отделения банков и торговый центр.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 3 марта в полицию обратились сотрудники восьми офисов банка ПАО «Московский кредитный банк» в Петербурге и Ленобласти, что на электронный адрес головного офиса кредитной организации с электронного адреса buryatzoloto@nordgold.com поступило сообщение о заминировании восьми объектов.

В результате осмотра офисов банка и их прилегающих территорий взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Из офиса в Адмиралтейском районе эвакуировали десять человек.

Кроме того, на электронную почту ТЦ «Жемчужная плаза» с электронного адреса fazi9328678@gmail.com поступило сообщение о заминировании.

В результате осмотра ТЦ «Жемчужная плаза» и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Также письма с угрозой взрывы получили Академическая гимназия им. Фадеева Санкт-Петербургского государственного университета, СПбГУ, Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова. После проверки опасных предметов там не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.